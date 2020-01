Sono orgoglioso di aver giocato per tanti anni nel Vicenza, una gloriosa società di calcio nata nel 1902 con i colori biancorossi, che sono sempre stati un punto di riferimento non solo del calcio veneto, ma anche di quello nazionale. Guardando alla storia di questa Società traspare l'eccellenza di un percorso sportivo che merita di essere ammirato, contraddistinto da molti grandi campioni. Sono orgoglioso di essere tra i primi come maggior numero di partite disputate (240 con 46 gol), senza essere mai stato né espulso, né squalificato. Per me è veramente un onore avere indossato la maglia biancorossa. Conservo un ricordo particolare di una partita di serie B, nell'anno che fummo promossi in serie A. In una delle ultime partite di campionato eravamo primi in classifica ed il Legnano secondo. Giocavamo al Menti e se vincevamo eravamo praticamente in serie A; in caso contrario i giochi potevano essere riaperti. Ad un quarto d'ora dalla fine di una partita spaventosa, mentre pioveva ed il campo era un'autentica fanghiglia, il Legnano segnò e sugli spalti calò il silenzio. In due minuti ecco il capovolgimento di fronte con due miei gol consecutivi che valsero la vittoria finale per 2 a 1. Un giornale scrisse: Ecco arrivato il ragazzo della provvidenza.

Sono da sottolineare le due vittorie consecutive, nel 1954 e nel 1955, al torneo internazionale di Viareggio. Vincemmo la prima partita, sorprendendo un po' tutti, contro il Real Madrid per 3-1 e segnai due reti. Si è trattato di una soddisfazione grandissima, eravamo un semplice gruppo di ragazzi allenati dal maestro Berto Menti. Mi è impossibile ricordare qui tutti i miei compagni di squadra dal 1953 al 1967 (meno i due miei campionati col Bologna dal 1959 al 1961) però tento di farlo con parecchi di loro: Sentimenti IV, Luison, Burelli, Pavinato, David, De Marchi, Zoppelletto, Panzanato, Menti, Puja, Savoini, Vinicio, Lancioni, Vastola, Maraschi, De Marco, Volpato, Poli, Giaroli. Hanno diritto certamente di essere ricordati gli allenatori del Vicenza. Con gli anni si sono susseguiti e da me avuti da calciatore, Baldi, Campatelli, Guthman, Andreoli, Varglien, Lerici, Scopigno. Un ricordo merita Guidolin, vincitore col Vicenza della Coppa Italia. Tra i presidenti meritano di essere citati quelli da me conosciuti personalmente: Gavazzi, Lampertico, Maltauro, Giacometti.

Un cenno particolare va a Giussi Farina, uomo dalle molte iniziative e funzioni. Mi ricordo che fui da lui convocato quando avevo appena smesso di giocare. Mi propose di diventare direttore generale del Vicenza; lo ringraziai, ma avevo in mente altre professioni. Ritengo doveroso dedicare un particolare ed appassionato ricordo a Paolo Rossi e Roberto Baggio, due fuoriclasse che hanno onorato la maglia biancorossa. Dopo tanti anni di gloria, dopo le frequenti ed indimenticabili vittorie contro la Juventus, l'Inter e il Milan, il Vicenza da troppo tempo gioca senza grandi risultati nelle serie inferiori. Attualmente dobbiamo accontentarci di non perdere con la Feralpi Salò, con il Gubbio e con l'Imolese e sperare che la nuova gestione di Renzo Rosso possa portarci presto, con mezzi tecnici e finanziari adeguati, alle posizioni che il Vicenza merita, prima tra le quali la promozione alla serie superiore.

