«SONO LA PIÙ FORTE»

NUOTOGWANGJU «I want to feel like this for the rest of my life». Lo scrive in inglese sui social Kikkafede88 e @mafaldina88, ovvero Federica Pellegrini. «Mi voglio sentire così per il resto della mia vita», è la preghiera che nasce nella notte d'oro che non ha portato consigli a Federica, ma insonnia. Una bellissima insonnia. «L'ultima volta che ho guardato la sveglia erano le tre e mezza». Aveva guardato anche altro, una volta tornata al Villaggio degli Atleti: «Le ragazze dormivano». Le ragazze con cui condivide l'appartamento per...