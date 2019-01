CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono bastati in una recente giornata del campionato di serie A un grave errore dell'arbitro Di Bello nella partita Roma-Genoa che non ha fischiato un sacrosanto rigore ai rossoblu e nemmeno si è rivolto alla moviola, oppure due episodi nel derby di Torino, per riaprire le vecchie polemiche sulla sudditanza psicologica e l'utilizzo della tecnologia ad intermittenza. Il calcio è stato uno degli ultimi sport di squadra a piegarsi all'utilizzo della moviola in campo. Il Var, ora pronto ad entrare in scena anche nella Champions League, può...