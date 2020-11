VIENNA Lorenzo Sonego va in finale del torneo Atp Erste Bank Open di Vienna, in cui era entrato come lucky loser (aveva perso nell'ultimo turno delle qualificazioni con lo sloveno Aljaz Bedene, ma è stato ripescato per i forfait di Schwartzman e de Minaur) battendo il britannico Daniel Evans per 6-3, 6-4 nella semifinale. Sonego, che venerdì aveva battuto il n.1 del mondo Novak Djokovic, affronterà in finale il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che nell'altra semifinale ha prevalso sul sudafricano Kevin Anderson per abbandono dopo che il match era sul 6-4, 4-1.

«Sono davvero felice! Non era facile dopo il match con Djokovic: Evans è un ottimo giocatore con un gran rovescio. Sono contendo di aver vinto» ha commentato l'azzurro a caldo. Poi l'intervistatore ufficiale gli ha chiesto qual è il suo amore calcistico, se Juve o Torino: «Toro!», risponde Lorenzo, senza un istante di esitazione.

Oggi il torinese se la vedrà nell'ultimo atto con Rublev. E dire che l'avventura a Vienna era iniziata per lui con la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni per mano dello sloveno Bedene. Dopo il forfait dell'argentino Diego Schwartzman, finalista domenica scorsa a Colonia, ecco una nuova possibilità. Grazie al risultato sul veloce indoor austriaco nella classifica live, Sonego occupa la 32esima posizione, naturalmente best ranking: se dovesse vincere il torneo entrerebbe per la prima volta nella top 30 (intorno alla 26esima posizione).

Intanto il mondo del tennis è stato colpito dalla notizia della positività al Coronavirus della numero due del mondo, Simona Halep. La tennista rumena, lo ha annunciato tramite i social: «Ciao a tutti, volevo farvi sapere che sono risultata positiva al coronavirus. Sono in autoisolamento a casa e sto recuperando bene dai lievi sintomi. Mi sento bene, passeremo questo insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA