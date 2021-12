Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Soltanto Dybala avrebbe potuto ridare il sorriso alla Juventus, in uno dei periodi più difficili per l'inchiesta sulle plusvalenze. La rincorsa dei bianconeri riparte dalla vittoria, rimasta in bilico fino alla fine (ma è Morata poi a chiudere il match), sul campo della Salernitana firmata dall'argentino: con la sua maglia numero 10 quella che esprime al massimo il talento e il genio batte Belec con un sinistro preciso, il suo marchio di...