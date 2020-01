SOLO LA JUVENTUS IN CAMPO: UN POKER-SHOW ALL'UDINESE

TORINO Per la Juve è stato sin troppo facile sconfiggere l'undici di Gotti e qualificarsi per i quarti di Coppa Italia. Sul suo cammino si è trovata un'Udinese molle, lenta, quasi rassegnata al peggio, che ben presto ha alzato bandiera bianca. A tratti per la compagine di Sarri, che all'ultimo istante ha dovuto fare a meno di Ronaldo colpito da attacco influenzale, il match dell'Allianz Stadium si è trasformato in un allenamento con i friulani a fare le belle statuine.

Il fatto che ieri sera Gotti abbia radicalmente modificato l'assetto tecnico delle ultime tre gare, tutte vittoriose, non può rappresentare una scusante perché era lecito attendersi dall'Udinese un altro atteggiamento. Nulla di ciò. L'esibizione è stata decisamente negativa, da archiviare al più presto. Nessuno si è salvato dal grigiore generale. Il primo tempo è stato a senso unico con la Juve sempre a fare la gara, senza dare l'impressione di pigiare sull'acceleratore, ma affidandosi alla precisione, alla fantasia, alla tecnica dei suoi giocatori.

STORDITA

Da subito l'area dell'Udinese è stata presa d'assedio con Dybala che ha imbastito le azioni più belle della Juventus e quando la squadra di Gotti riusciva a recuperare palla difficilmente riusciva ad arrivare dalle parti dell'inoperoso Buffon anche perché i suoi tentativi di far male alla Juve venivano disinnescati senza particolari problemi. Il primo pericolo Nicolas lo ha corso all'8' quando Dybala ha smistato in area per Higuain, ma l'argentino, al momento della conclusione è stato anticipato in scivolata da Opoku. Al 16' Dybala e Higuain hanno dato vita ad uno splendido duetto con il Pipita che si è presentato solo davanti a Nicolas per poi trafiggerlo con grande freddezza. Vane le proteste friulane per un presunto fuorigioco non rilevato dal Var. La squadra di Gotti reagisce, si fa per dire, con conclusione da entro area di Ter Avest terminata altissima. Un minuto dopo, al 26', la Juve si porta sul 2-0: Bernardeschi avanza palla al piede dalla tre quarti, si avvicina indisturbato all'area dei friulani, chiede e ottiene la sponda a Higuain agganciato dal portiere Nicolas. Rigore netto che trasforma Dybala. Poi la Juve ha mantenuto il possesso palla, giocando a memoria. L'Udinese è apparsa stordita, fragile nel mezzo, evanescente là davanti, balbettante in difesa.

STESSA MUSICA

Nel secondo tempo Gotti ha inserito Lasagna al posto dello spento Teodorczyk, ma la musica non è cambiata. La Juve ha fatto ciò che voleva, segnando due reti. Al 12' con un capolavoro di Dybala, un tiro a spiovere da destra che Nicolas ha solo toccato, poi al 16' ancora su rigore (mani di Nuytinck su tiro ravvicinato di Rugani) di Douglas. La Juve al 33' ha pure colpito un palo con Rugani e un altro lo aveva centrato nel primo tempo con botta di Bentancur deviata da Nicolas.

Guido Gomirato

