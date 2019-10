SOLO I NUMERI CONTRO LEWIS `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOCITTÀ DEL MESSICO Vince alla grande Lewis Hamilton, ma dovrà rimandare la festa per il sesto titolo alla prossima gara, cioè ad Austin domenica prossima. Scattato dalla terza posizione, il fuoriclasse inglese, grazie anche a una Mercedes quasi sempre superiore sul ritmo in corsa, ha così messo in bacheca il suo 83° successo personale, a meno 8 dal record di Michael Schumacher. Anniversario trionfale anche per la squadra tedesca che, dopo aver conquistato il titolo Costruttori in Giappone, ieri ha potuto celebrare la 100ª...