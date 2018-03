Sollievo per Allegri: Chiellini pronto per il Real

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTATORINO Martedì Cuadrado, ieri Chiellini. Le notizie positive per la Juventus in vista della sfida di sabato con il Milan arrivano dall'infermeria: dopo aver recuperato, almeno in parte, l'esterno colombiano, il tecnico bianconero ieri ha riabbracciato in gruppo Giorgio Chiellini e gli altri nazionali, rientrati dopo i tanti impegni in giro per l'Europa.Un'iniezione di fiducia per il big match di sabato contro la squadra di Gattuso, crocevia di una stagione ancora lunga, ricca di impegni decisivi sia in Italia sia in Europa. Il...