«SOGNO LA MAGLIA GIALLA MA IL CUORE DICE GIRO»

CICLISMOElia Viviani è stato il simbolo del ciclismo italiano nel 2018, oltre che uno dei principali protagonisti a livello mondiale. Del resto 18 vittorie non le ha ottenute nessuno e il ventinovenne veronese non ha certo primeggiato in corse di secondo piano, basti pensare al poker al Giro d'Italia, al tris nella Vuelta e al titolo tricolore. Un anno indimenticabile, quindi, anche se il 2016 resta al primo posto. «Il titolo nell'omnium conquistato a Rio è il più grande traguardo raggiunto in carriera, difficile possano esserci...