LENZERHEIDE (SVIZZERA) Dopo lo stop di lunedì, la troppa neve ed il vento fortissimo hanno portato ieri all'annullamento anche delle prove in vista delle discese uomini e donne alle Finali di coppa del mondo di sci, a Lenzerheide. Tutto è stato così rinviato ad oggi: prima le prove, poco dopo la gara.

In palio per l'Italia c'è soprattuto la coppa del mondo di discesa con Sofia Goggia, reduce dall'infortunio del 31 gennaio, pronta a difendere il suo primato in classifica. Regolamento vorrebbe che alle Finali il calendario non venisse modificato e pertanto dopo la cancellazione delle indispensabili prove avrebbe dovuto esserci anche quella delle gare con assegnazione delle coppe ai leader delle classifiche femminili e maschili: Sofia Goggia e lo svizzero Beat Feuz. Ma in terra Svizzera la Fis ha deciso di fare un'eccezione con gli atleti che oggi dovranno in sostanza fare due gare nello stesso giorno.

MALTEMPO

Per l'azzurra già la prova di questa mattina sarà comunque un vero test sulle sue reali condizioni al rientro dall'infortunio. Di certo nella corsa contro la Goggia la decisione di rinviare tutto ad oggi ha fatto gioire le svizzere Lara Gut-Beharmi e Corinne Suter che avranno una opportunità per strappare la coppa all'italiana. Per l'azzurra - che ha 480 punti - sarebbe la seconda dopo quella del 2018. A Sofia basterà classificarsi tra le prime 8 per aver la certezza del successo visto che Suter di punti ne ha 410 e Gut 383.

Tra gli uomini lo scontro sarà più incerto con Feuz che ha 486 punti e l'austriaco Matthias Mayer 418. Il leader di classifica vorrebbe ovviamente lasciarsi l'austriaco alle spalle anche oggi ma comunque gli basterà non stargli troppo dietro.

Anche sulla giornata odierna pende comunque l'incognita maltempo. È prevista ancora neve anche se il vento dovrebbe calare. Una decisione - questa volta definitiva - verrà presa dalla giuria nella prima mattinata. Le prove femminili dovrebbero iniziare alle 10,30, la gara alle 13.45 (diretta su Raisport, Eurosport, Dazn).

