SCI

I Mondiali sono andati, la stagione è compromessa, ma dal clan azzurro filtra comunque ottimismo. Ventiquattr'ore dopo l'infortunio alla gamba destra di Garmisch, Sofia Goggia finisce sotto i ferri alla clinica La Madonnina di Milano. L'intervento non serve però per ridurre la frattura composta al piatto tibiale laterale del ginocchio, bensì per rimuovere una placca metallica, brutto ricordo della frattura scomposta al radio del braccio sinistro, rimediata l'anno passato sempre sul pendio bavarese. L'operazione era in programma a fine stagione, ma data la circostanza si è deciso di anticiparla. Nessuna visita in camera in giornata per la Goggia, soltanto qualche chiacchierata al telefono con familiari e amici più cari e una serie di messaggi con tecnici e compagne di squadra, impegnate ieri nel superG sulla Kandahar. Poi in serata il silenzio rotto sui social. «Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime - è il passaggio chiave di un lungo messaggio - ma il tremendo dolore, misto all'enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente. Ci vuole coraggio e ora bisogna metterlo in campo».

IL SUPPORTO

Tra coloro che hanno parlato con Sofia c'è stata anche l'altra bergamasca degli sport invernali, Michela Moioli, olimpionica di snowboard a Pyeongchang, che già in mattinata aveva postato sui suoi Social un toccante messaggio: «Ho sentito Sofia al telefono - ci racconta e mi ha fatto piacere constatare la sua tranquillità. Mi sarei aspettata una ragazza a pezzi e giù di umore, invece l'ho trovata carica e determinata. Mi ha parlato già della fisioterapia che comincerà nei prossimi giorni, quindi sono sicura che tornerà più forte di prima. Mi ha detto anche che mi seguirà durante il mio Mondiale, perciò sono pronta a farla divertire mentre mi guarderà». A confermare la sensazione positiva anche le parole rilasciate all'uscita del nosocomio milanese dal responsabile medico della Fisi, l'ortopedico Andrea Panzeri: «Sofia inizierà da subito la riabilitazione per non perdere il tono muscolare, poi farà una serie di terapie per stimolare l'osso a guarire il più velocemente possibile. In base alle risposte che otterremo potremmo valutare eventualmente se giocarci la carta di un recupero lampo per riportarla in gara a metà marzo per le Finali di Coppa del mondo. Potrebbe essere una opzione, se la classifica di discesa fosse ancora aperta, ma tutto dipenderà da come il suo corpo reagirà alle cure». Insomma nulla è da escludere, ricordando che due stagioni or sono Goggia si ruppe il malleolo a fine ottobre, ritornò in gara a fine gennaio e salì sul podio al Mondiale di Aare a metà febbraio. Stavolta da qui alle Finali ci sono solo 45 giorni: forse troppo pochi. Quel che è certo è che la rassegna iridata di Cortina, al via lunedì, è svanita, mentre la coppetta di discesa potrebbe essere ancora alla portata. A ben vendere, a tre libere dal termine della stagione, Goggia ha un vantaggio di 195 punti sulla statunitense Johnson e 210 sull'elvetica Suter: «Secondo la matematica è ancora tutto in gioco, ma se le altre dovessero rubarsi punti a vicenda, Goggia potrebbe anche farcela pur non gareggiando», racconta il responsabile tecnico delle polivalenti azzurre, Gianluca Rulfi, aggiungendo: «Ho scambiato qualche messaggio con Sofia e mi è sembrata molto serena. Tornerà di nuovo pimpante e si saprà far valere».

Mario Nicoliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA