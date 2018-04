Società solida, esperienza e gioiellini: così Padova festeggia il ritorno in B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROMOZIONEPADOVA A distanza di quattro anni dalla retrocessione in Lega Pro e dalla successiva mancata iscrizione al campionato, il Padova, rinato dalla serie D, torna nel calcio che conta e si appresta ad accompagnare Venezia, Cittadella e Verona in serie B. Il verdetto è arrivato lunedì sera, per effetto della sconfitta della Reggiana, ultima concorrente rimasta in lizza, nel posticipo con l'Albinoleffe e ha permesso ai biancoscudati di festeggiare con due giornate di anticipo, logico e naturale epilogo di un campionato letteralmente...