SOCHI, UN PODIO PER DUE

FORMULA UNONiente da fare. Nessuna rimonta, anzi il distacco aumenta. E ora il sogno mondiale diventa come scalare l'Everest. Come era avvenuto due settimane fa a Singapore e ad inizio settembre a Monza, a dominare il Gran Premio di Russia a Sochi è la Mercedes che centra una pesante doppietta e mette una discreta ipoteca sulla conferma dei titoli mondiali.A ricevere il trofeo dalle mani del presidente Putin è Lewis Hamilton che allunga con decisione in classifica ponendo ulteriori dieci lunghezze fra lui e un abbacchiato Sebastian Vettel...