SNOWBOARD

COPPA DEL MONDO

ALLA MOIOLI

Quinto appuntamento di Coppa del mondo e quinto podio stagionale per Michela Moioli. La campionessa olimpica di snowboardcross è giunta seconda nella big final alle spalle della francese Chloe Trespeuch e con il podio numero 29 della carriera mette la firma sulla conquista della terza sfera di cristallo della carriera (il successo di tappa è andato alla francese Chloe Trespeuch). La Moioli porta a 900 i punti di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, l'australiana Belle Brockhoff, ieri terza, ma non potrà più essere raggiunta nella tappa conclusiva domenica prossima a Veysonnaz.

SCI

MAYER SI IMPONE A KVITFJEL

L'austriaco Matthias Mayer ha vinto (nono successo in carriera per il due volte campione olimpico) in 1.45.02 la discesa di cdm di Kvitfjell, ultima della stagione dopo la cancellazione della Finali di Cortina. Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 1.48 16 che, come previsto, è tornato in testa alla classifica generale di coppa del mondo con 1.202 punti. Miglior azzurro Mattia Casse 12°. Oggi è in programma l'ultimo superG stagionale con assegnazione della relativa coppa e con ben quattro atleti, guidati dallo svizzero Mauro Caviezel, che possono ancora puntare a conquistarla. Tra loro nessun italiano.

RUGBY

INGHILTERRA DI MISURA

Nel Sei Nazioni l'Inghilterra ha sconfitto a Twickenham il Galles 33-30 e aggancia in vetta alla classifica la Francia a quota 13. I francesi giocheranno oggi alle 16 contro la Scozia a Murrayfield. Rinviata, come è noto, a data da destinarsi Irlanda-Italia.

VOLLEY

CONEGLIANO SENZA PROBLEMI

Nell'anticipo della decima giornata, l'Imoco Conegliano ha battuto Brescia 3-0 in un Palaverde deserto per le misure anti coronavirus. Parziali: 25-12, 25-17, 25-14. Egonu miglior realizzatrice con 17 punti, Folie 12.

