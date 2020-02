PARIGI Un solo cambio nella formazione rispetto all'esordio per l'Italrugby che domani affronta la Francia a Parigi nella seconda giornata del Sei Nazioni che si apre oggi alle 15,15 (Dmax) con Irlanda-Galles, a seguire Scozia-Inghilterra (17.45). Il ct, Franco Smith, ha affidato a Jayden Hayward la maglia numero 15 di estremo, con Minozzi spostato all'ala. Escluso Sarto. «L'esordio col Galles ci è servito da lezione, ora guardiamo avanti - ha dichiarato Smith -. Stiamo cercando di migliorare i meccanismi e di mostrare la miglior versione di noi stessi. Sarà una partita dura che giocheremo con una consapevolezza maggiore nei nostri mezzi. Col Galles abbiamo avuto problemi nei punti di incontro e abbiamo lavorato in questa settimana per migliorare tutto ciò che non ha funzionato. Continueremo a lavorare duro per alzare il livello».

Queste le formazioni. Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Jake Polledri, 5 Niccolò Cannone, 4 Alessandro Zanni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti (16 Zani, 17 Fischetti, 18 Riccioni, 19 Budd, 20 Ruzza, 21 Licata, 22 Palazzani, 23 Bisegni). Francia: 15 Bouthier, 14 Thomas, 13 Vincent, 12 Fickou, 11 Rattez, 10 Ntamack, 9 Dupont, 8 Alldritt, 7 Ollivon, 6 Cros, 5 Willemse, 4 Le Roux, 3 Haouas, 2 Marchand, 1 Baille (16 Mauvaka, 17 Poirot, 18 Bamba, 19 Taofifenua, 20 Palu, 21 Woki, 22 Serin, 23 Jalibert).

