SMITH LANCIA L'ITALIA «SIAMO UNA SORPRESA»

RUGBY

Un'Italia di poche parole ieri alla tradizionale presentazione del Sei Nazioni. La speranza dei tifosi e che ci siano almeno i fatti, perché da cinque anni gli azzurri non schiodano una vittoria (l'ultima con la Scozia a Edimburgo nel 2015). Compito per nulla semplice. Intanto perché non ci sono segnali che facciano pensare a una inversione di rotta: i senatori sono arrivati al capolinea e il cambio generazionale si annuncia complicato. Poi perché le dimissioni anticipate del ct Conor O'Shea, chiamato dalla federazione inglese con un incarico direttivo per l'alto livello (evidentemente il problema non era lui ma il nostro rugby) ha costretto la Fir ad affidare in fretta e furia la panchina ad interim all'ex tecnico sudafricano del Benetton Treviso, Franco Smith, che sarebbe dovuto entrare nello staff azzurro solo come responsabile dei trequarti. In attesa della nomina di un nuovo ct (tra le varie candidature resta in piedi quella di Vern Cotter, attualmente al Montpellier) Smith si è trovato tra capo e collo la responsabilità della nazionale.

E ieri nella Capitale, col presidente del Coni Giovanni Malagò a fare gli onori di casa, è stata anche la presentazione di Smith e del nuovo capitano, il tallonatore delle Zebre Luca Bigi, che eredita la fascia di Sergio Parisse al quale sarà riservata una strameritata partita di commiato all'Olimpico contro Scozia o Inghilterra.

Come Smith (esordio il primo febbraio in Galles) intenda far fronte alla situazione resta in gran parte un mistero. Del resto punta sul fattore sorpresa. «Il nostro vantaggio è proprio quello che nessuno sa come vogliamo giocare - ha detto il sudafricano -. La sorpresa gioca a nostro favore. Per arrivare a buoni risultati programmeremo un modello di gioco che terrà conto delle nostre caratteristiche, dei nostri punti di forza». Smith ha il vantaggio di conoscere bene la realtà italiana e di aver imparato a fare fronte a situazioni complicate: «Ho sempre allenato squadre abituate a dover andare oltre le proprie possibilità».

LEADERSHIP

Intanto ieri è arrivata l'ennesima defezione: si ferma per infortunio anche il seconda linea David Sisi, al suo posto è stato chiamato da Treviso Giovanni Pettinelli che sta attraversando un buon momento di forma ma è un flanker più che un seconda linea. Per quanto riguarda la leadership, Smith ha anticipato che sarà condivisa da altri giocatori: «Per Bigi una grande responsabilità ma anche un'occasione di crescita. Sarà affiancato da altri atleti che possono influenzare il gruppo in modo positivo».

Nessun riferimento invece al tallonatore padovano Leonardo Ghiraldini che si sta accordando in questi giorni con il Toulon. Anche il padovano ha una carriera gloriosa da concludere, specie dopo la beffa dell'annullamento del match con la Nuova Zelanda in Coppa del Mondo a causa del maltempo. Forse anche il suo carisma sarebbe stato utile a questa Italia. «Abbiamo fatto un cambio generazionale con una squadra estremamente giovane ma anche competitiva» ha assicurato il presdiente della Fir, Alfredo Gavazzi. «Siete la vetrina della nostra disciplina» ha aggiunto rivolto a giocatori e tecnici facedogli i migliori auguri. Un gesto di routine ma apprezzatissimo: nessuno può dire che di auguri questa Italia non abbia bisogno.

Antonio Liviero

