RUGBY

ROMA Vengono entrambe da due sconfitte e si sfidano per evitare l'ultimo posto. Ma la sfida alla Scozia, che richiamerà domani all'Olimpico più di 55mila spettatori (7mila i tifosi ospiti), è l'unica chance concreta per gli azzurri d'interrompere l'incredibile serie di sconfitte consecutive (24) che, nel Sei Nazioni, dura dal febbraio del 2015, quando l'Italia riuscì a vincere in casa proprio degli scozzesi. Il ct azzurro Franco Smith in pratica conferma la squadra di Parigi (rientra Zanni con Budd in panchina): «La scelta è volta a costruire una base solida di elementi consapevoli del nostro gioco - spiega Franco Smith -, e quindi di ciò che vogliamo fare. Per me è importante avere un nucleo di giocatori che sa esattamente cosa vogliamo e che possano agire come punti di riferimento sul campo. Siamo concentrati sulla costruzione del nostro gruppo, della nostra identità, e non conta cosa stiano facendo le franchigie scozzesi rispetto a quelle italiane nel Pro14».

Riguardo a come affrontare la partita, Smith sembra aver previsto molte cose: «Abbiamo preparato la gara fisicamente e mentalmente, in particolare per il secondo tempo - conclude il ct - Siamo orgogliosi e vogliamo vincere e dovremo fare le cose giuste per riuscirci. La psicologia dello sport ci insegna che chi parte lievemente sfavorito tende ad andare in difficoltà quando si trova avanti nel punteggio, ma penso di avere già chiaro come sarà la situazione a metà partita, la nostra volontà è quella di rimanere concentrati sul rugby che vogliamo giocare». Per quanto riguarda la formazione si segnala il ritorno di Zanni, che a Parigi era stato sostituito all'ultimo istante da Budd per infortunio. In panchina si rivede invece Lazzaroni. Nell'Under 20 che oggi alle 19 a Reggio Emilia affronta la Scozia nel 6 Nazioni di categoria, assente la promessa italo-gallese Varney, pare perché trattenuto dal Gloucester.

FORMAZIONI

ITALIA: 15 Hayward; 14 Bellini, 13 Morisi, 12 Canna, 11 Minozzi; 10 Allan, 9 Braley; 8 Steyn, 7 Negri, 6 Polledri; 5 Cannone, 4 Zanni; 3 Zilocchi, 2 Bigi (cap.), 1 Lovotti. A disposizione: Zani, Fischetti, Riccioni, Lazzaroni, Budd, Licata, Palazzani, Bisegni.

SCOZIA: 15 Hogg; 14 Maitland, 13 Harris, 12 Johnson, 11 Kinghorn; 10 Hastings, 9 Price; 8 Bradbury, 7 Watson, 6 Ritchie; 5 Cummings, 4 Toolis; 3 Fagerson, 2 McInally, 1 Sutherland.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA