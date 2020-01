Smith convoca Rizzi e si porta il tecnico Keuris

Nel primo fine settimana di aprile (3, 4 o 5) si giocheranno i quarti di finale delle coppe europee: Leinster-Saracens, finale di Champions Cup della passata stagione, sarà uno dei quarti di quest'anno, sfida stellare tra due squadre che stanno passando momenti differenti. Gli altri abbinamenti sono Exeter-Northampton (prima e seconda della Premiership inglese), Tolosa-Ulster e il derby francese Clermont-Racing, pertanto 3 inglesi, altrettante francesi e due irlandesi alla fase finale. Che il Benetton fosse in un girone di ferro lo si evince anche dalle qualificazioni, con Leinster e Northampton entrambe ai quarti. In Challenge Cup, 3 francesi, due gallesi, altrettante inglesi e una scozzese ai quarti di finale con questi abbinamenti: Bordeaux-Edimburgo, Tolone-Scarlets, Leicester-Castres e Bristol-Dragons.

Ieri, intanto, la nazionale italiana si è radunata a Roma per iniziare la preparazione per il Sei Nazioni che vedrà gli azzurri esordire l'1 febbraio a Cardiff con il Galles. Al raduno anche alcuni infortunati, come Ruzza e pure Hayward per il quale la distorsione alla caviglia di sabato non sembra però preoccupare, mentre Budd pare in via di recupero. La novità è la convocazione di Antonio Rizzi, 21 anni, apertura del Benetton, inserito nel gruppo (36 atleti) all'ultimo. Novità anche nello staff, con l'ex tallonatore di Benetton e Italia, Claudio Robazza, come mental coach, quindi Albert Keuris, specialista dei calci e delle skills dei Cheetahs, dove ha lavorato con Franco Smith, inserito come consulente per le prossime settimane, infine, il nuovo analista Gps Riccardo Di Maio.

Ennio Grosso

