LE TRATTATIVE

MILANO Tra uno sfogo e un altro di Antonio Conte, in attesa di un chiarimento con la società di viale Liberazione, l'Inter si muove per colmare il gap con la Juventus, arrivata prima a +1 dai nerazzurri. L'obiettivo del club è tenere Alexis Sanchez, arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United. Nel post lockdown il cileno ha saputo mostrare tutte le sue qualità dimostrando di meritare la riconferma. I primi sondaggi di Beppe Marotta con i Red Devils sono iniziati. Anche giusto per capire quali siano le intenzioni degli inglesi. Da parte dell'attaccante c'è stato un importante passo avanti perché potrebbe spalmare in più stagioni il suo ingaggio. Segnale di come si sia riuscito ad ambientare ad Appiano Gentile. Adesso manca soltanto l'ultimo ostacolo. Il Manchester United ha fissato il prezzo in 17 milioni di euro (mentre i Reds hanno detto no ad un allungamento del prestito di Chris Smalling alla Roma, per cui salvo sorprese da domani il giocatore tornerà al club inglese). Senza sconti e senza contropartite tecniche. La palla passa a Suning. Inoltre, sempre Conte sogna Dzeko, già cercato l'anno scorso. Il bosniaco è monitorato anche dalla Juventus, che però ha come prima opzione Milik: il polacco non ha nessuna intenzione di rinnovare con il Napoli. Nell'affare potrebbe rientrare Bernardeschi. Altra alternativa è Zapata dell'Atalanta. In uscita l'Inter vuole piazzare Brozovic e Skriniar. Il difensore slovacco può entrare nella trattativa per Ndombelé con il Tottenham. Al momento, invece, è interrotto il dialogo con il Barcellona per Lautaro Martinez.

OTTIMISMO IBRAHIMOVIC

Terminata la stagione senza sconfitte da quando il campionato è ripartito (nove vittorie e tre pareggi), il Milan adesso può pensare ai rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic. Il nuovo progetto di Stefano Pioli riparte da loro due. Lo svedese ha già parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara al termine del match vinto contro il Cagliari. Il prossimo step è l'incontro che Mino Raiola avrà con il club di via Aldo Rossi. Filtra ottimismo e c'è la speranza che tutto possa essere chiuso in settimana. L'attaccante chiede cinque milioni di euro, ma la proposta del Milan è un ingaggio di cinque milioni a cui aggiungere bonus personali e di squadra (legati a presenze, gol, piazzamenti del club) che possono portare lo stipendio a superare le richieste di Zlatan. Lo stesso Raiola, poi, discuterà anche del contratto di Donnarumma. Il portiere vuole restare in rossonero: in cinque stagioni ha già collezionato 203 presenze (178 in campionato). Ma vuole anche capire quali siano i progetti della società. Milan e Napoli pensano a Godfrey, difensore centrale del Norwich (appena retrocesso in Championship). Gli inglesi, però, non fanno sconti e vogliono 30 milioni di euro. Younes, Llorente, Lozano e Allan (piace all'Everton) sono in uscita. Aurelio de Laurentis non molla Under. In Italia, ma in serie B, potrebbe tornare una nostra vecchia conoscenza: dopo Menez e Lafferty, la Reggina vuole Hernanes, ex Lazio, Inter e Juventus. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta chiudendo con il terzino Donati del Lecce.

Salvatore Riggio

