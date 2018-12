Slalom, Hirscher non sbaglia Moelgg chiude undicesimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIAd un certo punto sembrava di assistere ad una gara di skicross, non ad uno slalom di Coppa del Mondo. Eppure, nonostante le condizioni pessime della pista di Saalbach (Austria), deterioratasi dopo pochi passaggi, ha vinto per la sessantatreesima volta in carriera Marcel Hirscher, anche se nella seconda manche ha perso 336 dallo sloveno Hadalin, tra i primi a prendere il via. Il campionissimo di casa quando si è presentato al cancelletto aveva 203 di vantaggio su Loic Meillard, ma al traguardo il margine sul talento svizzero, al secondo...