LEVI Con tutta l'attenzione del mondo dello sci addosso, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin è tornata a gareggiare dopo 300 giorni di assenza ma non è riuscita a vincere. Nel primo slalom speciale di Levi si è dovuta piegare alla grande rivale in questa disciplina, la slovacca Petra Vlhova che ha così collezionato la 15ma vittoria. Un successo che la porta anche in testa alla classifica generale di coppa con 160 punti frutto anche del lavoro del suo tecnico Livio Magoni. Terzo posto per l'austriaca Katharina Liensberger. Le azzurre invece nella prima manche erano andate molto meglio di quanto poi mostrato alla fine dei giochi. Irene Curtoni, buona sesta dopo la prima manche, ha chiuso infatti 11ma. Marta Bassino, splendida nona nella prima prova, è invece finita solo 18ma dopo troppi errori sul muro della pista Black di Levi. Marta ha così dovuto cedere la leadership della classifica generale alla Vlhova. Per Marta Bassino è stata comunque evidente, anche se per una sola manche, una nuova energia positiva anche in slalom. Addirittura fuori - tradita anche lei dal muro che solitamente è il suo terreno preferito - è poi finita Federica Brignone che era stata 14ma dopo al prima manche. Oggi si replica in slalom, sempre a Levi.

