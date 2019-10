Sla, rischio triplo per i calciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAROMA Giocare a calcio a livello professionistico sembra triplicare il rischio di malattie neurodegenerative come Alzheimer, Sla e Parkinson, mentre riduce quello di malattie cardiache e tumori: è la conclusione di uno studio dell'università di Glasgow, che indica come causa l'impatto dei ripetuti colpi alla testa nel corso di tutta la carriera sportiva. Un risultato che si aggiunge a quelli di precedenti ricerche e ai dubbi sorti dopo che diversi calciatori si sono ammalati e poi morti di Sla, come Stefano Borgonovo.La ricerca è...