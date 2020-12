Skoda, un marchio molto europeo. Il costruttore della Repubblica Ceca ha una storia importante alle spalle. Affonda le radici nella Laurin & Klement dell'Impero Austro-Ungarico fondata alla fine dell'Ottocento e solo fra le due guerre è diventata Skoda. Nel Nord del Continente, quindi, ha sempre avuto la sua notorietà. In Italia, invece rimangono ancora i ricordi di quando era dall'altra parte della Cortina di Ferro, con una tecnologia poco Occidentale.

Nel 1991 l'ingresso nel Gruppo Volkwagen, una garanzia assoluta in fatto di innovazione e qualità che si sposò benissimo con l'antica tradizione industriale del brand. Skoda in Europa settentrionale è un marchio di peso, con un'immagine molto nitida e una reputazione solida che gli consentono di avere il 5,4% di quota di mercato nei 28 paesi dell'UE, i 3 dell'Efta e UK. Una percentuale molto simile a Case da noi più note come Peugeot, Renault, Ford e Toyota e in netto vantaggio rispetto a Citroen, Fiat, Opel, Dacia, Hyundai, Kia e Nissan. E in Italia?

La share è ancora un po' bassa rispetto all'aria di casa, ma si può dire, senza il timore di essere smentiti, che il 2020 è l'anno della Skoda. Nei primi 11 mesi dell'anno, fra i primi 25 costruttori sul nostro mercato in termini di volumi, è il brand che ha perso di meno in un periodo penalizzato dalla pandemia. In un mercato in calo del 29%, è scesa solo 7,7%, aumentando la sua quota, in compagnia di solo un'altra Casa in frenata non a due cifre. Ne abbiamo parlato con il numero uno dell'azienda in Italia.

Dottor Cimmino un risultato niente male. Come avete fatto?

«Il 2020 è stato un anno difficile, per molte ragioni. Sia dal punto di vista macro-economico, sia per le restrizioni delle persone. Noi, però, non possiamo lamentarci considerando che abbiamo venduto più auto dell'anno scorso ai clienti privati perdendo molto poco solo negli altri canali».

Che cosa vi ha aiutato a fare meglio degli altri?

«All'inizio dell'anno siamo partiti forte con il lancio di Kamiq che ha avuto un'ottima accoglienza da parte del mercato e quando c'è stato il lockdown avevamo un buon portafoglio che sicuramente ci ha aiutato alla riapertura. Siamo riusciti a gestire una fase molto difficile. In più abbiamo deciso di posticipare il lancio della nuova Octavia a settembre, un'auto per noi fondamentale, e questo ci ha consentito di curare al massimo il run out della versione precedente sempre molto delicato».

Con questa vettura avete un piccolo primato.

«Sì. In effetti non è tanto piccolo: fra il precedente e il nuovo modello è la station wagon più venduta in Italia. La conferma che questa tipologia di vetture è ancora molto attuale, non solo per le flotte, ma anche per le famiglie. Un mix apprezzato fra design e fruibilità».

C'è un altro elemento che ha aiutato le performance?

«Direi senz'altro l'offerta a metano. Abbiamo una scelta molto ampia che va dal piccolo Suv Kamiq, alla media Scala, all'Octavia. Riusciamo a coprire quella domanda che è attenta all'aspetto ecologico, ma cura molto i consumi e il costo di gestione. La recente possibilità di rifornirsi anche con il self service durante le ore notturne e i punti di erogazione in costante crescita rendono ancora più appetibile il gas naturale».

Un trend positivo che pensate di mantenere?

«La nostra azienda non ha sovracapacità produttiva, abbiamo sempre uno stock sottodimensionato. Da diversi anni, però, riusciamo a migliorare le posizioni con un'espansione lenta ma costante. Nella prossima primavera arriverà Enyaq e saremo presenti sia nel full electric sia nel plug-in».

Ci dica qualcosa di Enyaq?

«Si presenta come un Suv, che oggi è molto apprezzato, dalla linea moderna ma non troppo disruptive e fortemente innovativo grazie alla piattaforma tecnologica. Al top per versatilità, spazio a bordo, prestazioni e autonomia».

Una proposta ambiziosa.

«Certo, così crediamo di poter catturare l'attenzione di clienti che finora non si sono rivolti al nostro marchio, anche quelli con aspirazioni premium».

Qual'è il prossimo boost?

«Nel 2021 avremo la nuova Fabia che ci darà un ulteriore impulso e pensiamo di non aver ancora esplorato fino in fondo le potenzialità della nostra gamma Suv che è giovanissima e non ancora ben conosciuta dai clienti».

Giorgio Ursicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

