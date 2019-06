Sirigu al top Emerson sempre di corsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Insigne gol da paura, Emerson volante. Chiellini e Sirigu i saggi. Verratti un tocco e via.SIRIGU 7L'Italia prende gol dopo 600 minuti di imbattibilità e non è certo per demerito suo. Medaglia al merito per un'uscita su Edin lanciato a rete e per un intervento niente male su Visca. Saggio.MANCINI 5,5Gojak gli crea più di un problema, a volte è costretto a stringersi ai due centrali per non lasciare troppa aria all'indemoniato Dzeko. Fa il terzino con la testa da marcatore, spingendo molto poco. Rivedibile. BONUCCI 6Con la punta del...