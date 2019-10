Sinner s'inchina a Wawrinka in semifinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISANVERSA Si ferma in semifinale la cavalcata di Jannik Sinner all«European Open», torneo Atp 250 di Anversa.Dopo aver eliminato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, il francese Gael Monfils, numero 13 della classifica mondiale e primo favorito del seeding, e lo statunitense Frances Tiafoe, numero 53 Atp, il 18enne altoatesino, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, nella sua prima semifinale in carriera nel circuito maggiore ha trovato il semaforo rosso di fronte allo svizzero Stan...