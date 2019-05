Sinner e Berretti, la nuova Italia vola agli internazionali di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISROMA Non poteva regalarsi un esordio migliore. Una vittoria in rimonta al Centrale del Foro Italico da 2-5 nel terzo set, annullando anche un match point al numero 59 del mondo. È un sogno a occhi aperti quello che vive Jannik Sinner, 17enne altoatesino che alla prima in assoluto agli Internazionali d'Italia elimina 1-6 6-1 7-5 lo statunitense Steve Johnson. Un'ora e 53 minuti di battaglia con le tribune dello stadio che si infiammano punto dopo punto. Un'impresa memorabile. La tranquillità con cui si presenta in sala stampa è...