SINISA ACCENDE IL BOLOGNA

BRESCIA Una giostra del gol che manda in Paradiso il Bologna e fa venire invece un grosso mal di testa al Brescia protagonista di un incredibile harakiri. Due volte in doppio vantaggio, sul 2-0 e sul 3-1, la squadra di Corini - che paga a carissimo prezzo l'espulsione di Dessena - subisce la straordinaria rimonta degli emiliani che espugnano il Rigamonti vincendo per 4-3 offrendo così il più bello dei regali al tecnico Sinisa Mihajlovic che ha guidato la sua squadra dall'ospedale.PREDOMINIODopo un paio di sortite ospiti, al 10' è il Brescia...