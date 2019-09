Singapore, la Ferrari si nasconde Kubica lascia la Williams e forse la F1

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Le Ferrari non partono con i favori del pronostico nel Gp di Singapore in programma domenica, ma sia per Sebastian Vettel sia per Charles Leclerc «tutto può succedere». Sulla carta il circuito di Marina Bay dovrebbe non essere il più adatto alle caratteristiche della SF90, eppure entrambi i piloti del Cavallino rampante sembrano pronti a giocarsi fino in fondo le loro carte nell'attesa lotta in pista con le Mercedes e le Red Bull. Lewis Hamilton, campione del mondo, prevede battaglia: «Questa è una delle gare più dure dell'anno...