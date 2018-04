SIMEONE SPIETATO NAPOLI SPROFONDA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non è stata vera gloria, il Napoli a Firenze crolla e dice probabilmente addio allo scudetto. Quattro punti non si recuperano alla Juve, in 3 partite, tanto più che anche arrivando pari i bianconeri sarebbero al 7° scudetto di fila. Sarri non vorrebbe mai giocare dopo la Juve, per abbassare la pressione psicologica, e proprio il dover vincere per forza condiziona gli azzurri, con l'espulsione all'8' di Koulibaly. L'uomo del quasi aggancio alla capolista perde il tempo su Simeone, lo aggancia all'ingresso in area e Raul Albiol è lontano....