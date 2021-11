Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NAPOLI È ancora fatal Verona per il Napoli. L'Hellas si conferma insuperabile per gli azzurri: dopo il pari dello scorso 23 maggio (che costò la qualificazione alla Champions League) finisce di nuovo 1-1 al Maradona in una partita di grande intensità ma con poche vere emozioni. Il Verona parte forte e va avanti col solito Simeone, il Napoli ha il merito di pareggiare subito ma non riesce a ribaltarla nonostante una prova di grande ritmo...