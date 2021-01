MERCATO

Più che un indizio di mercato, è un chiaro segnale sulla sua volontà. Mohamed Simakan, obiettivo caldissimo del Milan, ha pubblicato ieri una storia su Instagram con la scritta loading e una foto con le treccine rossonere. Una scelta inequivocabile e molto gradita dai tifosi milanisti, proprio nei giorni in cui il ds Massara si avvicina all'accordo totale con lo Strasburgo, cercando di ottenere un ultimo sconto rispetto alla richiesta di 20 milioni.

RETE FRANCESE

Il club rossonero pensa a rafforzare anche il centrocampo con un altro nome cerchiato in rosso sul taccuino di Massara: Kouadio Koné del Tolosa. Il 19enne è molto apprezzato in Premier e ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Di pari passo, proseguono i contatti del dt Maldini con gli agenti di Donnarumma e Calhanoglu. E se il prolungamento del fantasista turco sembra vicino sui 4 milioni di euro a stagione, a Casa Milan sono consapevoli di dover ancora faticare sul fronte Gigio. L'offerta del Milan sui 6-7 milioni all'anno bonus inclusi è la più concreta, anche se il suo agente Mino Raiola pretende l'inserimento di una clausola rescissoria bassa per firmare l'accordo.

A proposito di contratti in scadenza, resta bloccata la trattativa tra l'Atletico Madrid e il Napoli per Milik. Il club spagnolo non è andato oltre la prima offerta da 7-8 milioni di euro e lo stesso giocatore ha preferito prendere tempo. Una situazione, questa, che favorisce tutte le grandi società come Juve e Inter, pronte ad ingaggiare il centravanti polacco a zero. I bianconeri, in particolare, non hanno mai interrotto i contatti con l'entourage dell'ex Ajax seguito anche dalla Roma. Accordo a termine pure per Llorente. Lo spagnolo è nella lista dei bianconeri come possibile vice-Morata, insieme a Pellé, Pavoletti, Giroud (il più complicato) e Quagliarella. Quest'ultimo può essere liberato dalla Sampdoria in cambio di un indennizzo da 1-2 milioni.

Eleonora Trotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA