Silverstone, un lago: cancellata

MOTOGPTrentotto anni dopo la neve di Salisburgo, il Motomondiale conosce un'altra domenica di gare da cestinare. Colpa non tanto del meteo la pioggia di Silverstone non era forte e tanto meno inattesa ma di un asfalto rifatto al risparmio e incapace di offrire drenaggio. Per questo, dopo un tira e molla di quasi cinque ore, i piloti della MotoGP hanno fatto valere il buon senso, chiudendo il sipario sul GP d'Inghilterra. Il primo a non assegnare punti dai tempi di Sepang nel 2011, quando la gara della MotoGP venne fermata per la tragedia di...