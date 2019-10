Silenzio Conte, provato e indisposto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Settanta minuti di dominio, le doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez per una pratica che sembra bella e chiusa e poi la luce che si spegne all'improvviso per un black-out su cui bisognerà riflettere.Va in archivio così, per l'Inter, la sfida sul campo del Sassuolo, superato per 4-3 con un finale thrilling, del tutto inaspettato. E che, a fine gara, non viene commentato da Antonio Conte. «Il mister - racconta il suo vice Cristian Stellini spiegandone l'assenza - era molto provato, ha la febbre e ha sofferto per un problema...