«Sii forte Boss», Cr7 in ansia per Sir Alex

Il calcio prega per Sir Alex Ferguson ricoverato al Royal Hospital di Salford e operato d'urgenza in seguito a una emorragia cerebrale, l'ex allenatore del Manchester United è gravissimo. Numerosi i messaggi di sostegno al tecnico scozzese che ha riportato i Red Devils nel gotha del calcio dopo i fasti dell'era Busby (l'allenatore che nel 1968 portò in bacheca la prima Coppa dei Campioni), lanciando moltissimi campioni. Uno tra i primi a farsi sentire è stato Cristiano Ronaldo che sui social ha postato una foto col suo mentore, accompagnata...