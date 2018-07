SICUREZZA, BUFERA TOUR NIBALI, LEZIONE DI STILE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVincenzo Nibali è rientrato nella sua casa di Lugano, affidando alla famiglia il compito di lenire la grande delusione per il ritiro dal Tour de France, causato dall'impatto del braccio con la cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, al quale il siciliano era stato costretto ad avvicinarsi per non sbattere sulla moto della gendarmeria che aveva appena sfiorato Froome. Nibali porterà un busto e dovrà stare fermo per un paio di settimane prima di risalire in bici.«Questa è la vita, tanti mesi di preparazione e...