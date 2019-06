«Siamo un gruppo che si diverte Il nostro è il calcio del cambiamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTPELLIER «Quello che stanno facendo queste ragazze è importante per tutto il movimento femminile in Italia. Abbiamo già fatto svoltare il calcio delle donne da noi, per me il nostro è il calcio del cambiamento, un calcio diverso da quello cui siamo abituati, impregnato di valori sportivi e culturali». Milena Bertolini, dopo le feste per il passaggio ai quarti, rivendica l'impresa, non soltanto sportiva, delle ragazze azzurre al mondiale. «So che i cambiamenti culturali sono lenti - continua la ct - ma queste ragazze stanno abbattendo...