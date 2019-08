«Siamo ambiziosi: a Tokyo noi punteremo al podio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando Juantorena ha messo a terra l'ultimo pallone, quello che qualifica l'Italvolley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il ct azzurro Gianlorenzo Blengini è scattato insieme ai 5500 che affollavano il PalaFlorio di Bari. Sembrava più felice lei dei suoi giocatori...«Sono sensazioni difficili da descrivere. Non mi ricordo nemmeno come ho esultato. Eravamo davvero strafelici per aver centrato un grande obiettivo. Per un'europea qualificarsi alle Olimpiadi è sempre un'impresa titanica. E poi in una partita secca, contro una grande squadra, non...