SI VINCE COSÌ, A LEZIONE DA ALLEGRI

L'INCONTROPADOVA «Mister, le manca il campo?». «E perché dovrebbe mancarmi? Siamo sul campo anche adesso». Il gusto per la battuta l'ha sempre avuto, figuriamoci ora che si gode un anno sabbatico ripensando ai cinque scudetti consecutivi. Tre mesi e mezzo dopo l'ultima partita da allenatore della Juventus, i riflettori di uno stadio tornano ad accendersi su Massimiliano Allegri. Non è San Siro e nemmeno il Bernabeu, ma il piccolo Colbachini di Padova, ristrutturato un anno fa per farne un gioiellino dell'atletica. Ieri sera ha ospitato...