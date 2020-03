(v.zag.) La serie C si è fermata mercoledì, nel turno infrasettimanale, e in questo weekend, al nord. Si gioca invece nel girone meridionale. Si dovrebbe riprendere sabato prossimo con tre anticipi: domenica 8, il Padova andrà a San Benedetto del Tronto: era stato in testa con Salvatore Sullo (ex vice di Ventura al Torino e in nazionale), con Mandorlini proverà a fare strada nei playoff. Il Vicenza giocherà alle 17,30 il derby con l'Arzignano Valchiampo, una sfida che sarebbe piaciuta a Zironelli, doppio ex, esonerato dal Modena. Il calendario si comprime, i turni infrasettimanali penalizzano il pubblico la volata promozione va a singhiozzo. Il Vicenza ha 6 punti di margine sulla Reggiana e 8 sul Carpi, che però ha una gara in meno. Mimmo Di Carlo ha perso appena due partite, dopo la retrocessione da subentrato al Chievo e al Novara, ritrova lo smalto mostrato a La Spezia, talvolta, e nella prima esperienza veronese. Era stato faticatore nel centrocampo di Guidolin, arrivato alla coppa Italia e alla semifinale di coppa delle Coppe, con i biancorossi. La Triestina è a metà classifica, vuole mantenere il posto playoff, l'Arzignano rischia la serie D, la Virtus Verona lotta per la salvezza.

