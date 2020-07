La Formula 1 riparte, con quattro mesi di ritardo sulla tabella e ancora nel bel mezzo di un dramma planetario, ma in pista nulla sembra essere diverso dal 2019. Le prove libere del venerdì del Gp d'Austria, prima prova del Mondiale 2020, incoronano ancora una volta Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, subito in confidenza con la loro Mercedes. Il campione del mondo fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni, seguito quasi a ruota dal finlandese, mentre tutti gli altri restano staccati. Tra loro c'è Sebastian Vettel, quarto a sei decimi nel pomeriggio con la Ferrari, subito dietro alla sorprendente Racing Point di Sergio Perez.

Nel giorno del suo 33/o compleanno, il tedesco si comporta meglio di Charles Leclerc, nono con circa un secondo di distacco, specie quando si comincia un po' a spingere. La sorpresa che il tedesco ha detto di aver provato per la rottura con il team di Maranello è confermata dalle parole del team principal, Mattia Binotto, secondo il quale si è trattato soprattutto di un problema economico. «Seb era la nostra prima scelta e volevamo continuare con lui, ma è vero che non c'è mai stata un'offerta. Quello che è successo dopo l'inverno, con la pandemia, ha stravolto tutto».

