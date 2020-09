ROMA «Me lo sentivo, mi sentivo un po' diverso». Deve essere stata quella sensazione negativa ad avergli fatto perdere il sogno di giocare la seconda semifinale in un Master 1000 nella sua Roma. Gli Internazionali di Matteo Berrettini si infrangono sulla rimonta di Casper Ruud, sotto 5-3 al tie-break e poi vincente con 4 punti di fila. «Un po' di amarezza c'è. Non sono soddisfatto, ho perso e volevo arrivare in semifinale, ma sono fiero di me», dice il tennista azzurro a caldo, l'eliminazione contro il norvegese numero 34 al mondo ancora tutta da digerire. Per la prima volta era tornato nella Capitale con i fari puntati addosso, specie dopo essere rimasto l'unico italiano in tabellone. E da numero 8 al mondo era anche il favorito, visto che Ruud non era mai arrivato ai quarti di un torneo così prestigioso: «Ma in questo torneo abbiamo visto che il ranking non conta molto», sottolinea Berrettini. Il norvegese si è imposto tre se: 6-4, 3-6, 6-7 (5). Sfiderà in semifinale Djokovic passato in tre set (6-3, 4-6, 6-3) contro il tedesco Dominik Koepfer, che aveva eliminato Lorenzo Musetti agli ottavi di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA