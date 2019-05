Si incrina il rapporto tra Juve e Allegri Contatti con Conte, spunta Pochettino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTUROTORINO È tempo di bilanci, e di decisioni, alla Juventus. La stagione non ha più nulla da dire ai bianconeri, che si interrogano così sul futuro quando mancano ancora tre partite alla fine del campionato. Sul tavolo il giallo dell'allenatore Massimiliano Allegri: confermatissimo da Agnelli subito dopo l'eliminazione in Champions League ad opera dell'Ajax, ma secondo indiscrezioni tornato fortemente in discussione negli ultimi giorni. Ieri il club ha smentito le voci sull'addio del tecnico, ma se e come finirà la storia con...