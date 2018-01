Si gioca troppo, in Inghilterra polemica infortuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREMIER LEAGUETroppo calcio, siamo inglesi. Il fittissimo calendario della Premier League che nel periodo natalizio scende in campo in media ogni 2-3 giorni (si è giocato l'anti-vigilia di Natale, a Santo Stefano, il 30 dicembre e il giorno di Capodanno) ha scatenato polemiche a causa degli infortuni, dovuti in parte alla mancanza di tempo per allenarsi e in parte al gioco duro. A lanciare il sasso è stato Guardiola che domenica ha interrotto la serie di 18 vittorie consecutive in campionato del Manchester City (0-0 contro il Crystal Palace)...