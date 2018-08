Si gioca alle 18,55 e alle 21, sale il montepremi Un match sulla Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(c. rep.) Al di là dell'esito del sorteggio, le italiane possono sorridere per il montepremi che con la nuova formula ribattezzata «4x4» (per l'accesso diretto ai gironi di 4 club dei primi 4 paesi del ranking Uefa) assicura cifre da record provenienti da 4 voci: partecipazione, risultati, ranking e market pool. La sola presenza ai gironi assicura 15 milioni, ai quali vanno aggiunti la quota degli sponsor (variabile in base al prestigio dei club) e gli incentivi legati alla classifica: ogni vittoria è premiata con 2,7 milioni mentre il...