Si ferma Nainggolan, capitombolo dell'Inter a Sion

SION-INTER 2-0Con l'Inter c'è da preoccuparsi anche a metà luglio. Perde l'amichevole di Sion per 2-0, dopo il 3-0 al Lugano, per fortuna la nuova Champions non prevede turni preliminari e allora Spalletti può lavorare con calma. In Svizzera, a 32 gradi, i nerazzurri fanno la partita eppure subiscono gol. Nella ripresa la reazione è tiepida, le gambe diventano pesanti, aumentanpo gli errori e la squadra di Maurizio Jacobacci resiste senza affanni. Il campionato elvetico sta per partire, alla serie A manca un mese ed è logico che Spalletti...