ROMA La Serie A, nel momento più difficile, fa squadra. Approvata all'unanimità, durante l'assemblea di Lega svoltasi a Roma, l'offerta da 1,7 miliardi di euro del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A. Una vera e propria rivoluzione, volta al miglioramento e alla crescita del prodotto del massimo campionato italiano.

Dal Pino, però, è stato chiaro: «Importantissimo aver raggiunto l'accordo, ma l'intesa ora va conclusa e non c'è ancora un impegno vincolante di alcun tipo». Soprattutto, dA qui alla firma dell'accordo, ci sarà da stabilire come dividere e in quanto tempo il tesoretto prezioso tra i club, vero nodo e fonte di possibili nuove liti.

L'approvazione all'unanimità era tutt'altro che scontata. È arrivata al fotofinish e grazie al lavoro del comitato composto dall'ad della Lega Luigi De Siervo e formato da Agnelli, Fenucci, Fienga, De Laurentiis e Campoccia. Quest'ultimo inserito per dare voce anche alle società contrarie o perplesse (Lazio, Atalanta, Napoli, Udinese e Verona) e convincerle, com'è successo, ad accettare la proposta del fondo. Intanto De Siervo ha lanciato l'ennesimo segnale al Governo: «La Serie A prova la strada per uscire da sola e sulle proprie gambe da questa crisi. Questo non significa che le richieste al governo, i cosiddetti ristori, non siano più attuali».

