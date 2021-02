Si chiudono questi Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2011. Io provo sempre un malessere, mi viene la malinconia, quando vivo queste cerimonie. Per diversi giorni sei abituato a vedere gli allestimenti, le bandiere, la gente, le gare, tutto il mondo che gira attorno. Poi all'improvviso finisce tutto. Vedere ora la gente al lavoro, per smantellare, mi lascia un senso di vuoto, sento di perdere qualcosa.

Questi Mondiali sono stati un successo. Gli organizzatori sono stati dei fenomeni, nel superare tutte le difficoltà, gli intoppi, le sofferenze dei primi giorni, per il maltempo. Hanno lavorato moltissimo, per sistemare le piste. Le gare sono state belle. Fra tutte, per me, il gigante e il superG maschili. Sul piano tecnico la nazionale italiana non ha raccolto quanto ci si aspettava. Credevo potessero venire almeno cinque medaglie; poi è mancata Sofia Goggia, per l'infortunio alla vigilia e con lei sono svanite due di quelle possibilità, perché lei avrebbe potuto prenderla sia in discesa, sia in superG. Lo stesso per Dominik Paris, che però le ha soltanto sfiorate, si è fermato ai piedi del podio. E arrivato lì vicino, ma ai Mondiali non vale nulla la medaglia di legno. Questi sono stati i Mondiali di Vincent Kriechmayr, due ori nelle gare veloci maschili; è un risultato che pochi altri hanno ottenuto, non me lo aspettavo. Katharina Liensberger, giovanissima rivelazione, ha dato continuità a una stagione di eccellenza e torna a casa con tre medaglie. Sono i Mondiali delle solite e solide Lara Gut e Mikaela Shiffrin: anche se all'americana è mancato l'acuto, non è stata quella di due anni fa, ha comunque quattro medaglie al collo. Ci sono campioni che sanno concentrarsi sui grandi eventi: i maestri furono i norvegesi Lasse Kjus e Kjetil André Aamodt, che collezionavano medaglie mondiali e olimpiche. Qui a Cortina le vere sorprese sono state proprio le due medaglie italiane: Marta Bassino che l'ha presa nel parallelo, inaspettata, e Luca de Aliprandini al primo grande risultato della carriera, quell'argento gigante. È mancato il pubblico, ma Cortina ha guadagnato certamente in popolarità. Ha fatto vedere le sue montagne, i paesaggi di favola. Ha mostrato la capacità di lavorare e preparare tutto al meglio. Le piste sono state all'altezza dell'evento.

La gente qui è stata bene, grazie alla nostra gente, così accogliente, ha mangiato prelibatezze, ha goduto tanto sole. Io ho lavorato per promuovere questo grande evento, fondamentale per il nostro paese. Abbiamo vissuto a lungo sugli allori delle Olimpiadi 1956; adesso questi Mondiali 2021 e le Olimpiadi invernali 2026 rappresentano un'importante occasione di rilancio.

