Si chiama The Vision 2020-2023, lo ha firmato il numero uno della Fifa Gianni Infantino. È il suo progetto, sviluppato in undici punti, per rivoluzionare e riequilibrare il calcio mondiale dei prossimi anni e renderlo ancora più sociale e globale. E possibilmente trasparente, come aveva già dichiarato nei giorni scorsi al quotidiano francese L'equipe, affinché venga garantita l'integrità del sistema, ci sia più equilibrio competitivo e venga assicurato un calcio più equo e più giusto. Il documento è stato diffuso attraverso Fifa Living Football ed Infantino vuole parlarne a Zurigo nella riunione del comitato esecutivo. Il presidente Fifa parte dalla modernizzazione del quadro normativo: una materia complessa in cui si racchiudono temi delicatissimi. Il programma può essere descritto in 11 punti. 1) Modernizzazione del quadro normativo (calendario internazionale, calciomercato, regole del gioco, tutela dei calciatori, allenatori e club); 2) Far crescere efficacia ed efficienza del sistema calcio; 3) Assicurare il successo delle competizioni Fifa; 4) Globalizzare le competizioni Fifa (format, possibilità di ospitare eventi); 5) Promozione e sviluppo del nuovo Mondiale per club 2021; 6) Migliorare la competitività globale (nuove opportunità per giocare, programma di formazione dei talenti); 7) Massimizzare l'impatto della Fifa sul calcio globale (governance, infrastrutture, estensione del professionismo); 8) Accelerare lo sviluppo del calcio femminile; 9) Controllo della tecnologia (Var, intelligenza artificiale); 10) Protezione dei valori positivi del calcio (lotta al razzismo, fair-play, rispetto dei diritti umani, tutela dei minori); 11) Impatto sulla società (programmi educativi, tutela ambientale).

Non è escluso che Infantino voglia dar corso ad un dibattito internazionale. I rapporti recenti con Nyon sono pessimi, anche il Sudamerica si è avvicinato al rivale Ceferin, mentre il fronte dei grandi club si è spaccato sulle sue proposte, cominciando dal Mondiale per club che debutta nel 2021 (sede prevista la Cina). Florentino Perez è con lui, Andrea Agnelli no, tanto per parlare dei due dirigenti oggi forse più influenti al mondo. Il presupposto è che oggi la Fifa ha ritrovato stabilità politica e finanziaria perduta a fine ciclo Blatter, e può quindi dedicarsi alla sua missione originale: lo sviluppo del calcio mondiale. I ricavi dell'ultimo quadriennio sono stati positivi.

Prossimo punto, nelle parole di Infantino: attuare questa riforma, in modo che presto ci siano 50 nazionali e 50 club che possano competere allo stesso livello per il successo e non i soliti 5/10 che si spartiscono soldi e trofei. Quando si parla di riforma del sistema si intende: a) Ridisegnare totalmente il calendario internazionale; b) Cambiare le regole dei trasferimenti, riducendo il potere degli agenti; c) Aggiornare le norme del calcio per offrire un gioco più offensivo. Dal punto di vista economico-finanziario, l'obiettivo è quello di un aumento dei ricavi, ma sostenibile, e che questi soldi siano tutti reinvestiti nel calcio. Dai club ai giocatori, però, tutti più coinvolti attraverso consultazioni periodiche. Anche per i tornei ci sono novità in vista. Dalla Fifa fanno capire che non sono in cantiere altre coppe per club, come teme l'Uefa, ma che potrebbero essere facilitati tornei transnazionali in zone meno ricche, per aumentare il livello tecnico e quindi i ricavi. Da oggi se ne parlerà, sicuramente. Il calcio sta per cambiare: non sarà una riforma, molto probabilmente un'agitazione.

