Si apre il giro degli allenatori tra i grandi club d'Europa

PANCHINEIl calare del sipario sui campionati, e tra poco sulle coppe, apre una stagione a doppio binario per il mondo del calcio, uno diretto al Mondiale e l'altro al mercato, che quest'anno si prospetta importante soprattutto per le panchine. Molti club di primo piano si preparano a un cambio della guida tecnica, altrettanto importanti sono i nomi in ballo, con quelli italiani in prima fila.A fare da apripista è il Paris Saint Germain, che non ha aspettato la fine del campionato, prevista sabato prossimo, per annunciare che l'anno prossimo...