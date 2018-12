Shiffrin travolgente Brignone subito fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI(bt) Mentre il forte vento impediva la disputa dello slalom maschile in Val d'Isere, a St.Moritz Mikaela Shiffrin aggiornava la sua già poderosa bacheca con la vittoria numero 48 in Coppa del Mondo. Reduce dal successo nel superG di sabato, la ventitreenne americana aveva fatto registrare il miglior tempo nella manche di slalom del mattino che doveva stabilire il tabellone dei sedicesimi di finale del parallelo sulle nevi svizzere. Quasi una passeggiata per lei i primi quattro turni, mentre nella finale, opposta a Petra Vhlova, ha dovuto...